Oscars 2021 - Die besten Looks vom Roten Teppich

Nachdem die meisten der grossen Awards auf einen Roten Teppich verzichteten, bringen die Oscars dieses Jahr mit einem Schaulaufen zum ersten Mal wieder etwas «Normalität» zurück. Obwohl die Preisverleihung nicht wie sonst beim Dolby Theatre in Hollywood , sondern bei der Union Station in Los Angeles stattfand.

Halle Barry teaste schon vor ihrem grossen Auftritt auf dem Roten Teppich in ihren Instagram-Stories eine Typveränderung an:

Doch die neue Frisur kam nicht bei allen gut an. So liessen die Memes nicht lange auf sich warten:

Nebst all dem Glamour sah Sacha Baron Cohen in seinem Anzug von Ralph Lauren Purple Label in Mokkabraun fast etwas underwhelming aus. Der Schauspieler wurde aus Australien virtuell zugeschaltet:

Sacha Baron Cohen in einem etwas lässigeren Look.

Auch Margot Robbie zeigte sich nebst Halle Barry an den Oscars mit neuer Pony-Frisur. Sie sah in ihrem floralen Kleid von Chanel wunderbar frisch aus und hielt es bei den Accessoires mit einer schwarzen Clutch sehr schlicht:

Reese Witherspoon ist zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder bei den Oscars dabei und zeigte sich in einer tiefroten Robe von Christian Dior. Sie präsentiert im Vorfeld bereits auf Instagram ihren Look, den wir gerne auch ohne Gürtel gesehen hätten:

Einen der wohl interessantesten Outfits dieses Abends zeigte die amerikanische Sängerin H.E.R., die mit einer Robe mit Cape von Dundas in den Bann zog. Ihr Look war von Prince inspiriert, der sich 1985 in einem ähnlichen Outfit zeigte: