SEL Spring Season Finals - Die besten «Rainbow Six» und «Hearthstone»-Spieler und Spielerinnen kämpfen jetzt live

Der E-Sport-Mix könnte heute nicht verschiedener sein. Ab 15 Uhr wird eine Runde «Hearthstone» gespielt. Das digitale Kartenspiel ist mit über 50 Millionen Spielern und Spielerinnen das erfolgreichste digitale Kartenspiel der Welt. Auch in der Schweiz kämpfen seit Jahren E-Sportler und E-Sportlerinnen mit den besten Decks gegeneinander. Wer die beste Kartenkombination hat, sehen wir heute, wenn «Bozo» gegen «Strikereaper» im Best-of-Five Modus antritt.



Es bleibt taktisch, denn mit «Rainbow Six: Siege» von Ubisoft geht es ohne Taktik nicht weit. Der Shooter ist ein Hybrid zwischen «Counter-Strike» und «Battlefield». So gibt es verschiedene Operatoren, die sich zum Teil komplett anders spielen. Neben unzähligen Waffen und Spezialequipment gibt es auch noch zahlreiche Maps, die obendrauf auch zerstörbar sind. Es gibt wenige Taktik-Shooter, die tiefgründiger sind als «Rainbow Six: Siege». Definitiv nicht verlaufen werden sich die E-Sportler und E-Sportlerinnen heute, wenn Noetic gegen mYinsanity im Best-of-Three Modus probieren die Meisterschaft zu gewinnen.