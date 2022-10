Vegetarisch Reisen: Die besten Länder für Vegetarier und Veganer

Anzahl Vegi-Restis pro Million Reisende

Bei der Erstellung des Index wurden sieben verschiedene Faktoren berücksichtigt, welche jeweils als positiv oder negativ gewertet worden sind. Zu den positiven Faktoren gehört die konsumierte Menge an Früchten, Gemüse und Hülsenfrüchten in Kilogramm pro Jahr und Kopf, der prozentuale Anteil der sich vegetarisch oder vegan ernährenden Bevölkerung sowie die Anzahl der veganen und vegetarischen Restaurants pro eine Million Touristinnen und Touristen pro Jahr.

Platz 1: Indien

Platz 2: Brasilien

Platz 3: Mexiko

In Mexiko basieren viele Gerichte auf Mais sowie Hülsenfrüchten. Auch das grosse Angebot an Früchten und Gemüse macht das Land attraktiv für eine vegane und vegetarische Ernährung.

Platz 4: Vietnam

Platz 5: China

China überzeugt nicht unbedingt mit einem hohen Anteil an einheimischen Vegetarierinnen und Vegetariern, dennoch hat die vielfältige Küche grossen Einfluss auf das Ranking. In kaum einem anderen Land wird zudem eine so hohe Menge an Gemüse und Früchte pro Person konsumiert wie in China.