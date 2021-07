TCS eSports League International Masters - Die besten «Rocket-League»-Spieler der Schweiz kämpfen gegen die Welt

Sie sind quasi die Abschlussprüfungen in Sachen «Rocket-League» für unsere Schweizer Szene: Die TCS eSports League International Masters. Heute spielen nämlich die zwei besten Teams aus der TCS eSports League gegen Konkurrenz aus dem Ausland. 120 Teams wollten sich in zwei Turnieren für die Finals qualifizieren. Am Schluss haben es zwei «Rocket-League»-Teams aus dem Ausland ins Finale geschafft.



So etwa die German Amigos. Die Deutschen spielen in der zweithöchsten «Rocket-League»-Liga in Europa und gehören zu den Besten. Das andere Team ist ein bunter Mix. IceSpeed besteht nämlich aus Mitgliedern aus Frankreich, Norwegen und England. Das Mix-Team wird es den Schweizer Teams schwer machen, die 3000 Euro Preisgeld zu gewinnen.



Für die Schweiz tritt die Überraschung der aktuellen TCS eSports League an. Die Coconutters. Sie konnten die Saison für sich entscheiden. Sie bezwangen nämlich das Team Edelweiss eSports, das früher unter dem Banner von Servette FC stand. Haben die zwei Schweizer Teams eine Chance? Ab 19 Uhr messen sie sich an den TCS eSports League International Masters.