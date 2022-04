Augenform herausfinden: Welche Form hast du und welches Make-up passt?

Ob mandelförmig, rund, nach oben oder unten gerichtet – Augen kommen in jeder Menge Formen daher. Alle sind auf ihre Weise schön und können mit Make-up toll betont werden. Und auch wenn du mit verschiedenen Looks experimentieren kannst (und sollst!), holst du mit kleinen Tipps noch mehr aus deiner persönlichen Augenform heraus.

Es gilt also, die eigene Form zu bestimmen. Grob lassen sich sechs Kategorien unterscheiden, manche Menschen haben einen Mix aus mehreren.

Runde Augen

Schaue gerade in den Spiegel. Wenn du unter oder über deiner Iris noch Augenweiss sehen kannst, hast du ziemlich sicher runde Augen. Ausserdem siehst du häufig du noch einen Teil des beweglichen Lids, auch bei vollständig geöffneten Augen.

Make-up-Tipps für runde Augen: Ein heller Lidschatten auf dem beweglichen Lid und ein dunklerer Ton in der Lidfalte sorgen für Definition und betonen deine Augen. In der Wasserlinie erledigt ein Eyeliner den gleichen Job. Wenn du deine Wimpern tuschst und dich dabei auf die oberen, äusseren Wimpern konzentrierst, sorgst du ausserdem ganz leicht für einen Cat-Eye-Effekt, der deine Augen länger und nach oben gerichtet erscheinen lässt.

Nach oben gerichtete Augen

Schau auf den äusseren Winkel deines Auges. Zeigt er nach oben in Richtung Schläfe, hast du nach oben gerichtete Augen …

… so wie Rihanna.

Make-up-Tipps für nach oben gerichtete Augen: Der klassische, geschwungene Eyeliner ist dein bester Freund, weil er deine nach oben gerichteten Augen perfekt in Szene setzt. Versuche dich für den Frühling doch mal an aussergewöhnlichen Farbtönen, statt dem ewigen Schwarz. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Lidstrich ganz in Weiss?