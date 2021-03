Ob entstanden durch Heuschnupfen , salziges Essen oder ein Glas Wein zu viel am Vorabend – geschwollene Augen sind ganz schön hartnäckig. Weil das Gewebe um die empfindliche Augenpartie sehr dünn ist, sieht man die Schwellungen umso besser.

Hausmittel wie Grüntee und Gurke helfen

Da es sich bei den Schwellungen um angesammelte Flüssigkeit handelt, wirkst du ihnen am besten mit Produkten und anderen Helfern entgegen, die die Blutgefässe verengen oder die Schwellung durch Kühlung lindern. Das können im grünen Tee enthaltene Antioxidantien sein – einfach zwei Teebeutel abkühlen lassen und auf die geschlossenen Lider legen – oder das Klischee-Produkt, die enzymreiche Gurke. Ihr Saft reduziert die Schwellung, du kannst so mit besseren Vibes in den Tag starten.