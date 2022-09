Red Bull Campus Clutch: Die besten Studenten im Shooter-Spiel «Valorant» werden gesucht

Diesen Herbst dürfen sich Studenten aus der Universität, Fachhochschule und mehr zusammentun, um herauszufinden wer von ihnen den besten Trigger-Finger hat. Der Red Bull Campus Clutch sucht nämlich das beste «Valorant»-Team unter den Studis, welche die Schweiz im Dezember am grossen Weltfinale in São Paulo, Brasilien vertreten soll.

Fünf-gegen-fünf wird bei «Valorant», dem Team-Shooter von Riot Games, gespielt. Vier Termine im Oktober stehen den Studenten zur Verfügung, um sich zu beweisen. Diese Qualifikationen finden in Bern, Basel, Lugano oder Genf statt. Die besten acht Schweizer Teams werden schliesslich am 30. Oktober im Verkehrshaus Luzern um den Schweizer Titel kämpfen.

Internationales Event

Der Red Bull Campus Clutch findet auch in 50 anderen Ländern statt, wo an über 400 Events die Elite der Shooter-Studenten gesucht wird. Die Finalspiele werden im Livestream gezeigt, so auch die Schweizer Qualifikation am 30. Oktober. So können Zuschauer sich selber ein Bild von der studentischen E-Sport-Action machen.