Hamburgs Hafencity: Die besten Ausgehtipps

Intim und gigantisch zugleich: Dieses Paradoxon erlebt man im Grossen Saal der Elbphilharmonie, wenn man zusammen mit 2100 anderen Musikfans von der unglaublich guten Akustik eingenommen wird. Jeden noch so leisen Klang der Musizierenden nimmt man wahr.

Die «Elphi» hat Grund zu feiern

Im Januar feierte das vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron entworfene Konstrukt, das einem Schiff gleicht, seinen fünften Geburtstag. Mit Musik, versteht sich. Seit seiner Eröffnung und Einweihung zieht das 905 Millionen Franken teure Mammutprojekt massenhaft Leute an, die es besichtigen oder ein Konzert besuchen.

Jubiläumskonzert im Grossen Saal am 11. Januar 2022 Emmanuel Coissy

Genauer gesagt sind es 1,25 Millionen Besuchende pro Jahr und 2,7 Millionen in fünf Jahren. Die Elbphilharmonie der wohlhabenden Hafenstadt, der zweitgrössten Stadt Deutschlands, symbolisiert seither einen weltweit bewunderten kulturellen Leuchtturm.

Aller Anfang ist schwer

Doch diese Beliebtheit musste sie sich hart erarbeiten – es war eine schwere Geburt. Wie so oft, wenn in der Stadt etwas Neues entsteht, waren die Hamburger und Hamburgerinnen zunächst skeptisch. Nun jedoch wächst die Liebe zwischen den Einwohnenden und ihrer «Elphi» immer weiter. Neben Stolz ist es vor allem ein Gefühl der Freude, von dem sie berichten.

Diese Freude macht die anfängliche Skepsis wett – besonders in der aktuellen Gesundheitskrise. Zur Zeit des Jubiläums im Januar 2022 gibt es keine Beschränkungen für Kulturstätten, obwohl die Behörden angesichts der Omikron-Variante strenge Massnahmen ergriffen haben. So gilt zum Zeitpunkt unserer Pressereise etwa eine Ausgangssperre von 23 bis 5 Uhr. Zudem wurden das Tragen von FFP2-Masken und die 2G+ Regel eingeführt. Die Musik spielt eine grosse Rolle als Lichtblick in dieser dunklen Zeit.

Eine Stadt im Winterschlaf

Im Januar sind in Hamburg nicht viele Menschen auf den Strassen unterwegs. Das ist verständlich: Es wird viel von zu Hause aus gearbeitet, viele Cafés und Restaurants sind geschlossen. Die zaghafte Sonne spielt mit den grauen Wolken verstecken. Der Wind vom Hafen kühlt die Temperatur auf nur 6°C ab.

Im neuen Inselviertel Hafencity, dessen Juwel die Philharmonie ist, gibt es heute fast keine Schaulustigen. «Diese Ecke der Stadt ist ein wenig gespenstisch, weil es noch an Bewohnern fehlt», erzählt der junge Pianist und Anwohner Alexander Krichel.

«Die Immobilienkäufe in der Hafencity sind vor allem eine Geldanlage. Hier her zu ziehen, war für mich genau die richtige Entscheidung, weil die Schallisolierung der Neubauten es mir ermöglicht, zu proben, ohne die Nachbarn zu stören. Ich arbeite oft am Abend und in der Nacht». Bereits im Oktober letzten Jahres gab der 30-jährige Hamburger in der Elbphilharmonie ein Chopin-Konzert.

Kunst umhüllt Architektur

Die Architektur des Viertels ist beeindruckend. Zwischen Büros, der Universität und Wohnungen Wohlhabender befinden sich charmante Boutique-Hotels, stilvolle Restaurants und Bars (siehe Tipps unten). Im Winter sind sie ein angenehmer Zufluchtsort für die Besuchenden der Philharmonie und für Designfans. Hier ist ein nordischer Einfluss spürbar, auch wenn der deutsche Stil dominiert.

Terrasse gegenüber des Marco-Polo-Towers im Sommer. Getty Images S-Bahnstation Hamburg Hafencity Universität. Getty Images

Im Frühling und Sommer verwandelt sich das Viertel – es ist dann belebter. Die Ufer der Elbe ziehen die Menschen an und die Terrassen füllen sich – gutes Wetter wird von Hamburgern und Hamburgerinnen sowie Touristen und Touristinnen gleichermassen ausgenutzt.

Und dann ist da noch die Kunst. Ab dem 28. April wird es eine Lichtinstallation namens «Breaking Waves» geben. Verantwortlich hierfür ist Drift, ein niederländisches Künstlerduo, das die Fassaden der Philharmonie anlässlich des Starts des Internationalen Musikfestivals Hamburg mit bunten Lichtern einkleiden wird.

Die «Breaking Waves» Installation wird dieses Frühjahr zu sehen sein. Moka Studio

Das Projekt wurde in Partnerschaft mit dem Museum für Kunst und Gewerbe konzipiert – dieses wird ab dem 8. Mai auch mehrere Stücke der beiden bildenden Künstler ausstellen. Ein ausgezeichneter Anlass, um diese faszinierende Stadt zu besuchen. Und es gibt noch weitere, nämlich folgende Adressen und Tipps:

Ausgehtipps für die Hafencity

Die Cocktailbar Puzzle Bar befindet sich im obersten Stockwerk der Versmannstrasse 2/15. Von hier oben kann man die Stadt und das U-Bahn-Ballett in der Nacht bewundern. Gegründet wurde das Lokal von dem Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling, seinem Sous-Chef Dennis Ilies und dem Barkeeper Daniel Hammer.

Von der Puzzle Bar aus erhält man einen grandiosen Ausblick über die Stadt Hamburg. Emmanuel Coissy Anwohner beschreiben die Drinks der Puzzle Bar mit den Worten «nicht von dieser Welt». Emmanuel Coissy

Daniel Hammer hat den Drink Yuzu Pornstar (in der Slideshow oben) kreiert. Er besteht aus Wodka, Passionsfrucht, Yuzu, Vanille und Perrier-Jouët-Champagner. Das Glas ist mit einer Trompe-l’oeil-Oberfläche versehen, die aus einem Vanille-Gewürz-Biskuit besteht.

Das Neni in der Osakaallee 12 ist ein elegantes und zugleich hippes Restaurant, das orientalisch-mediterrane Küche mit typisch norddeutschen Produkten, insbesondere Fisch, verbindet. Die Gäste teilen sich die meisten Gerichte zum Aperitif oder als Vorspeise untereinander. Danach kann man sich von der Weinauswahl oder den Drinks in der Boilerman Bar nebenan verführen lassen.

Keine optische Täuschung: Das Haus, in dem sich die Oberhafen-Kantine an der Stockmeyerstrasse 39 befindet, neigt sich tatsächlich wie der schiefe Turm von Pisa. Die Gerichte, die hier serviert werden, sind ohne viel Schnickschnack und absolut köstlich.

Die Oberhafen-Kantine befindet sich nahe den Hamburger Deichtorhallen. Emmanuel Coissy

Eine Reservierung ist empfehlenswert, denn es hat nicht viel Platz hier – dafür ist es umso gemütlicher. Tipp: Achte darauf, dass du nicht zu viel Alkohol trinkst, denn auch die kleine Treppe, die zu den oberen Stockwerken führt, ist schief.

Übernachten in der Hafencity

Der Hafenkran, Am Sandtorkai 68, ist nicht nur ein Hotel. Es ist ein Hafenkran, der zu einem schwimmenden Apartment auf der Elbe umgebaut wurde. Das Schlafzimmer auf der obersten Ebene und die Terrasse bieten einen Blick auf die Elbphilharmonie. Ein einzigartiges Erlebnis!

Zimmer im Hamburger Hafenkran, Am Sandtorkai 68. M. Haag Die Aussicht hier ist unvergleichlich. M. Haag Die Location besticht durch ihr spezielles Interieur. M. Haag

Die Elbphilharmonie am Platz der Deutschen Einheit ist eine Stadt in der Stadt. Sie enthält private Wohnhäuser, ein Restaurant und ein Hotel. Das The Westin erstreckt sich vom achten bis zum achtzehnten Stock. Es bietet direkten Zugang zu den Konzertsälen – nicht nur die Aussicht ist also ein guter Grund, dort ein Zimmer zu mieten. Das Haus verfügt ausserdem über einen Spa-Bereich mit Innenpool, ein eigenes Restaurant und eine Bar.

Suite im Hotel The Westin in der Elbphilharmonie. The Westin Zimmer mit Ausblick im Westin Hotel der Elbphilharmonie – hier bei für Hamburg typischem «Schietwedder». Emmanuel Coissy Pool im The Westin. The Westin

Das Pierdrei, Am Sandtorkai 46, hat eine ideale Lage mitten in der Hafencity – es ist nur fünf Minuten zu Fuss von der Philharmonie entfernt. Die Zimmer sind komfortabel eingerichtet, Gäste frühstücken im grossen Saal des Restaurants Kitchens (Foto unten), dessen hohe Wände mit Bilderrahmen und kunterbunten Gegenständen bestückt sind.

Restaurant Kitchens im Pierdrei in Hamburgs HafenCity. Emmanuel Coissy

Einkaufen in der Hafencity

Neben dem Lohsepark erstreckt sich der Komplex der ehemaligen Eisenbahnlagerhallen vom Oberhafen. Sie beherbergen nun Kulturorte – Künstlerateliers, Galerien, Studios und Showrooms – und bieten daneben viel Platz für die Freizeit, etwa einen Parkour-Bereich und kleine Bars, die an das alternative Berlin erinnern.

Einkaufsbereich im Hobenköök. Emmanuel Coissy Geschäft der Innenarchitektin und Trödlerin Johanna Schultz. Emmanuel Coissy

Hobenköök in der Stockmeyerstrasse 43 ist ein Einkaufsmarkt, der biologische und regionale Produkte anbietet. Hier kann man sich mit Lebensmitteln aller Art eindecken. Ausserdem gibt es ein schönes Restaurant mit Terrasse.

Gleich nebenan, ebenfalls in der Stockmeyerstrasse 43, befindet sich das Geschäft der Innenarchitektin und Trödlerin Johanna Schultz. In ihrem Antiquitätengeschäft findest du viele schöne Dinge aus dem 20. Jahrhundert. Es dauert einige Zeit, bis man hier «Tschüss» sagt.

Warst du schon mal in Hamburg und hast weitere Tipps?