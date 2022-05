Diese Butter eignet sich am besten zum Backen

Es gibt vier Buttersorten

Unterschied von Butter und Margarine

Backen mit veganer Butter

Auf den Fettgehalt kommt es an

Andere Backprofis plädieren dagegen für Sorten mit geringerem Fettgehalt, da man hier eine bessere Kontrolle über Konsistenzen beim Backen haben soll. «Der Fettgehalt von internationalen Buttersorten kann sehr unterschiedlich sein – das sollten Hobby-Bäckerinnen und -Bäcker einfach beachten», so Chefkonditorin Anne White. Nicht wundern also, wenn deine Zimtschnecken beim Besuch in einem anderen Land anders werden als in der Schweiz.