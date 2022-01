Vegane Bäckereien in der Schweiz: Die besten Adressen von Zürich bis Bern

Was früher angesagte Cafés waren, sind heute vegane Bäckereien: dank besonderen Kreationen und handwerklichem Geschick bilden sich vor ihnen lange Schlangen, in denen sich auch viele Menschen wiederfinden, die sich nicht rein pflanzlich ernähren. Wir stellen die tollsten Adressen in der Schweiz vor.

Bakery Bakery in Bern

Die Bakery Bakery ist die erste komplett vegane Bäckerei in Bern. Hier findest du von Brezel über Spitzbueb bis zum Schoggigipfeli jegliche Backware in vegan – salzig und süss. Die Teige ruhen bis zu 24 Stunden und werden dann in sorgfältiger Handarbeit in der Berner Backstube gebacken. Neben drei Locations in Bern und Biel wird voraussichtlich im Frühling auch ein Shop am Zürcher Hauptbahnhof eröffnet.