«Stardew Valley» - Die besten virtuellen Farmer spielen um Zehntausende Franken

Ob ins Nachbardorf gehen, auf seinem Bauernhof Kühe melken oder in die düstere Mine auf Schatzsuche gehen. Man kann machen, was man will.

«Stardew Valley» ist ein Indie-Hit von Eric Barone, der praktisch das ganze Spiel alleine entwickelt hat und mittlerweile auf praktisch jeder Plattform zu finden ist. Das Spiel, das mit seiner 2D-Grafik an die Zeit des Super Nintendos erinnert, ist ein Riesenerfolg. Ein Erfolg der jetzt auch seinen Weg in den E-Sport sucht.



«Stardew Valley» ist definitiv kein klassischer E-Sport-Titel. Es gibt keine Kämpfe im eigentlichen Sinne, was den Reiz von «Stardew Valley» ausmacht. Stattdessen erbt die Spielerin oder der Spieler einen Bauernhof und man kann praktisch machen, was man will, sei es das Anbauen von Gemüse, Nachbarschaftshilfe, Ausflüge in die Mine oder die Schatzsuche. Die Möglichkeiten sind praktisch endlos, und genau darum ist das Spiel, das 2016 rausgekommen ist, auch so beliebt.