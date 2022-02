Oscar-nominierter Kurzfilm - Die «Bestie» trainierte Hunde, um Frauen und Männer zu vergewaltigen

Olderöck arbeitete während der Militärdiktatur von Augusto Pinochet als Geheimdienstagentin in einem Folterzentrum.

Ingrid Olderöck ist die Protagonistin eines Kurzfilms, der 2022 zum Oscar in der Kategorie «Bester animierter Kurzfilm» nominiert wurde.

«Bestia» ist ein Animationsfilm – eine Kunstform, die man eher mit Kinderfilmen in Verbindung bringt.

Die Geschichte von Ingrid Olderöck Benhard ist so grauenvoll, dass sie den chilenischen Filmemacher Hugo Covarrubias dazu inspirierte, einen «Psychothriller über diesen finsteren Geist» zu machen. Der Regisseur könnte nun mit seinem Werk «Bestia» am kommenden 27. März in der Kategorie «Bester animierter Kurzfilm» einen Oscar gewinnen.