Balkan-Konflikt: «Die Bevölkerung in Serbien und Kosovo will bestimmt keinen Krieg»

Das serbische Verteidigungsministerium widersprach wiederum den Berichten, dass man mit Truppen in Kosovo eingerückt sei, und beschuldigte Politiker und Medien in Kosovo, die Spannungen anzuheizen.

Herr Engeli, droht uns ein neuer Krieg auf dem Balkan?

Weder Kosovo noch Serbien wollen einen neuen Konflikt. Die Regierungen beider Länder haben Frieden gefordert und sind grundsätzlich nicht auf einen neuen Krieg aus. Zumal sie wissen, dass ein Krieg bei der Mehrheit der Bevölkerung keinen Rückhalt geniessen würde. Der Grossteil der Bevölkerung in Serbien wie auch im Kosovo will ein normales Leben führen und ihr Land vorwärtsbringen. Der Kosovokrieg ist noch nicht so lange her, die Wunden sind noch nicht verheilt. Viele haben den Krieg selbst erlebt und dabei viel verloren. Das wollen sie auf keinen Fall nochmals durchmachen müssen.