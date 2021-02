15 Jahre lang stand Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest, bevor sie 2010 in Freiheit entlassen wurde. Am frühen Montagmorgen setzte die Militärjunta in Myanmar die demokratisch gewählte Regierungschefin erneut fest – und rief einen einjährigen Ausnahmezustand aus. Der Grund: Im November sicherte sich die Partei von Suu Kyi bei den Wahlen die absolute Mehrheit, Suu Kyi selbst wäre für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Am Montag hätte die Session des neu gewählten Parlaments beginnen sollen.