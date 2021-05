Dachbrand in Olten - «Die Bewohner schliefen, während brennende Teile zu Boden stürzten»

Das Haus an der Kreuzstrasse in Olten ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

In der Nacht auf Donnerstag brannte in Olten ein Haus.

Als News-Scout S. B.* mit ihrem Vater im Auto durchs nächtliche Olten fährt, erkennt sie, wie hohe Flammen aus einem Haus züngeln. «Die Flammen waren im Dunkel der Nacht gut zu sehen und sie schienen ganz nahe. Also fuhren wir hin.» Das Feuer war nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstrasse ausgebrochen. Als die beiden vor Ort ankamen, war das Quartier noch im Tiefschlaf. Die Flammen seien immer grösser geworden: «Die Bewohner schliefen, während bereits brennende Teile des Dachs hinunterfielen», sagt die 27-Jährige. Während sie den Notruf wählte, habe ihr Vater die Bewohner geweckt: «Er klingelte bei den Leuten und sagte ihnen, dass alle aus dem Haus kommen sollten. Bei den Nachbarn taten wir dasselbe.»