Prekäre Situation : Die Bewohner von Mariupol schmelzen Schnee, um Wasser zu haben

Die Stadt am Asowschen Meer wird seit Tagen belagert. Gemäss der Ministerpräsidentin ist die Lage «katastrophal». Die Menschen greifen zum Extremsten.

Knapp zwei Wochen nach Kriegsbeginn hat sich in der von russischen Invasoren belagerten Grossstadt Mariupol der Hunger breitgemacht. Menschen brachen auf der Suche nach Essbarem in Geschäfte ein, einige schmolzen Schnee, um Wasser zu haben. Tausende drängten sich in Kellern, die unter dem Einschlag russischer Granaten erzitterten. Die Lage in der Stadt sei katastrophal, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.