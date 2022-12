Die bezauberndsten Weihnachtsmärkte der Schweiz

Von klein bis gross, wir kennen die Besten der Besten: Diese sieben Weihnachtsmärkte sind einen Besuch so was von wert.

Dort, wo aus irgendeinem Lautsprecher Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You» dröhnt, wo Menschen sich als vermeintliche Samichläuse ausgeben, alle erdenklichen Weihnachtsdüfte durch einen Platz ziehen und ab und an freiwillig 20 Minuten auf einen Glühwein gewartet wird – dort befinden wir uns, wie könnte es auch anders sein, inmitten eines Weihnachtsmarkts.



Und davon haben sich hierzulande wieder so einige ausgebreitet. Im Dezember tickt der Zeiger erfahrungsgemäss etwas schneller als sonst. Wir wollen viel sehen und wenig verpassen. Deshalb ja keine Zeit verlieren und sich aufs Wesentliche konzentrieren: Weihnachtsmärkte, die wirklich einen Besuch wert sind.

Montreux Noël

Direkt an der Uferpromenade des Genfersees liegt der 172 Holzhütten grosse Weihnachtsmarkt. Das Angebot reicht von Kerzenatelier bis Raclettechalet. Wer zur richtigen Uhrzeit (17, 18, 19 Uhr) erscheint, bekommt sogar noch den Weihnachtsmann im fliegenden Schlitten zu Gesicht.

Wo: Grand-Rue 24, 1820 Montreux

Weitere Infos: hier

Einsiedler Weihnachtsmarkt

Einsiedeln sei ein «Klosterdorf mit Charme», heisst es auf der gemeindeeigenen Website. Die Aussage lässt sich vor allem während der Adventszeit bestätigen. Vor dem beleuchteten Kloster stehen die Stände dicht an dicht und bieten eine grosse Auswahl an handgemachten Geschenken und warmer Verpflegung für den kleinen und grossen Hunger.

Wo: Klosterplatz, 8840 Einsiedeln

Weitere Infos: hier

Zürcher Weihnachtsdorf am Bellevue

Als sei das pompöse Opernhaus im Neubarock-Stil nicht schon Attraktion genug, bringt uns in Zürich auf dem Sechseläutenplatz das Weihnachtsdorf zusätzlich ins Staunen. Eine riesige Weihnachtstanne, ein märchenfilmwürdiges Kinderkarussell, Gerichte aus aller Welt und viele kleine Geschenkideen für die designaffinen Freunde, Familienmitglieder, Bürogspänli – oder uns selbst.

Wo: Sechseläutenplatz, 8001 Zürich

Weitere Infos: hier

Lozärner Wiehnachtsmärt

Zum 13. Mal findet etwas abseits der rastlosen Einkaufsmeile der Lozärner Wiehnachtsmärt statt. Auf dem Franziskanerplatz versammeln sich rund 70 verschiedene Stände, die neben dankbaren Geschenken wie Silberschmuck, Duftkissen oder Backutensilien auch mit Leckereien locken. Highlights? House of Momos (Stand 50) und Lachsbrötli von Karl Koch (Stände 18/19).

Wo: Franziskanerplatz, 6003 Luzern

Weitere Infos: hier

Weihnachtsmarkt Basel auf dem Münsterplatz

Wer an diesem Weihnachtsmarkt auf einen prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum trifft, darf seiner Begleitung folgende Info auf keinen Fall vorenthalten: Dieser Baum wurde von Johann Wanner dekoriert! Johann Wanner? Der mittlerweile über 80-jährige Herr gilt als Spezialist, wenn es um Weihnachtsangelegenheiten geht. Nicht nur, weil sein Baumschmuckladen in Basel seit mehreren Jahren Kult ist. Sein Können hat er unter anderem bereits im Vatikan und bei der Queen unter Beweis gestellt. Darüber lässt sich am besten bei einem Glühwein reden, den ihr gleich an mehreren Ständen kriegt.

Wo: Münsterplatz, 4001 Basel

Weitere Infos: hier

Noël au Jardin Genève

Während des Dezembers wird in Genf aus dem englischen Garten der Noël au Jardin. Die Aussteller in den kleinen Holzhütten wechseln in laufenden Abständen. Dadurch könnt ihr den Weihnachtsmarkt trotz mehrerer Besuche immer wieder neu entdecken. Sollte es draussen dann noch mal zu kalt sein, zieht ihr euch einfach ins Fonduechalet zurück. Geschmolzener Käse zählt in der aktuellen Jahreszeit ja quasi als Schweizer Grundbedürfnis.

Wo: Jardin Anglais, 1207 Genf

Weitere Infos: hier

Berner Sternenmarkt

Mit leeren Händen verlässt hier niemand den Markt. Dafür ist das Angebot der insgesamt 80 Stände viel zu toll. Neben modernen Keramikobjekten und veganen Fonduemischungen gibts handgefertigten Schmuck oder mit natürlichem Wachs hergestellte Kerzen. Auf dem gleichen Niveau (und es liegt hoch) ist die Essensauswahl. Waffeln, Burritos, Raclette – Bärn hani gärn.