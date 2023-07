Wollerau: Mountainbiker stritten mit Förster

Während der Corona-Zeit reisten Biker gar in Bussen an, um die Trails auf Zeit zu fahren.

Im Höhronen-Wald in Biberbrugg im Kanton Schwyz legten Biker jahrelang illegale Trails an.

Jedes Mal, wenn Förster Pirmin Schuler (39) durch «seinen» Höhronen-Wald zwischen Wollerau und Einsiedeln streifte, entdeckte er wieder neue Trails, die die Mountainbikerinnen und -biker am Hügelzug zwischen Zürich- und Sihlsee gebaut hatten. «Sie kamen mit Schaufeln und machten Erdbewegungen, bauten Steilwandkurven, kleinere Sprünge über Baumstämme oder sägten regelmässig bis zu 30 Zentimeter dicke Bäume ab.» Auch kleine Tännchen wurden gekappt, Pflöcke in den Boden gehauen oder umgestürzte Baumstämme verschoben oder angesägt – alles illegal!

«Es war ein Katz- und Maus-Spiel»

Zu Corona-Zeiten sei die Situation schliesslich ausgeartet. «In den Städten war Lockdown und die meisten machten Homeoffice, also gingen die Biker öfter in den Wald. Sie bauten und fuhren viel mehr. Über ihre Apps und Foren wurden die Trails im Höhronen-Wald immer bekannter – es reisten gar Biker aus der ganzen Deutschschweiz mit Bussen an. Auf den Trails wurden Rennen auf Zeit gefahren. Die Situation war einfach nicht mehr haltbar», so der Förster.