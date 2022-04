Bilder aus dem Krieg: «Die Bilder lösen Ekel aus – doch die Arbeit der Journalisten ist wertvoll» 

20 Minuten hat genaue Richtlinien erarbeitet, was den Lesenden gezeigt wird, und was nicht. Dieses Bild zeigen wir unverpixelt.

Notfallpsychologin Anne-Lise Schneider erklärt, was solche Bilder bei dem oder der Betrachtenden auslösen – und sie gibt Tipps, wie wir trotz des Schreckens geistig gesund bleiben.

Schreckliche Bilder und Videos aus dem Krieg machen Journalistinnen und Journalisten zu schaffen – auch auf der Redaktion von 20 Minuten. Notfallpsychologin Anne-Lise Schneider sagt: «Wenn wir solche Bilder betrachten müssen, kann das Wut, Ekel und weitere negative Emotionen auslösen. Das ist völlig normal und auch gesund.» In einem ersten Schritt sei es wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, dass diese Reaktion in Ordnung ist: «Das ist keine normale Situation, der Mensch sollte nicht mit Bildern von Körperteilen und misshandelten Menschen konfrontiert werden.»