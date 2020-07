vor 37min

«Die Bilder von damals kommen jetzt wieder hoch»

Seit Sonntag werden in Henau SG zwei Personen vermisst. Sie sind beim Überqueren der Thur verunfallt. Die Stelle ist bei vielen als gefährlich bekannt. Es gab in der Vergangenheit bereits tödliche Unfälle.



von Tabea Waser, Michel Eggimann

Darum gehts Am Sonntagabend sind in Henau SG zwei Personen beim Überqueren der Thur verunfallt.

Sie konnten bis Montagmittag nicht geborgen werden.

Es gibt kein Lebenszeichen der Vermissten.

Bei den vermissten Personen handelt es sich um einen 30-jährigen Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen und um eine 26-jährige Schweizerin.

Die Stelle ist bei vielen als gefährlich bekannt.

«Die Stelle ist gefährlich, das weiss jeder hier in Henau», sagt eine Anwohnerin am Montag gegenüber 20 Minuten. Auch auf Social Media berichten zahlreiche Personen, wie gefährlich es dort ist. Auf den ersten Eindruck sehe man die Gefahr nicht, da das Wasser nicht so tief s ei. «Dort am Wasserfall kommt es immer wieder zu heiklen Situationen», sagt die Anwohnerin weiter.

So auch am Sonntagabend. Bei der Thurbrücke zwischen Henau und Brübach sind kurz vor 18.50 Uhr zwei Personen beim Überqueren der Thur verunfallt. Auch am Montagmorgen konnte die Polizei die Vermissten noch nicht bergen. Bei den zwei Vermissten handelt es sich um eine 26-jährige Frau und einen Polizisten (30) der Kantonspolizei St. Gallen. Beide sind in der Gegend wohnhaft. Für sie besteht keine Hoffnung mehr.

Hier sieht man direkt auf die Unfallstelle. Sie liegt in Henau SG. Am Sonntag haben hier bei der Thurbrücke zwischen Brübach und Henau SG drei Personen versucht, die Thur zu überqueren.

Bereits tödliche Unfälle

Das Unglück ist im Dorf am Montag Thema und weckt böse Erinnerungen. «In der Vergangenheit kam es bereits zu tödlichen Unfällen an ähnlicher Stelle. Die Bilder von damals kommen jetzt wieder hoch», so die Anwohnerin.

Im August 1997 war ein 16-jähriger Schüler beim Baden in der Thur in Brübach ertrunken. Wie die Polizei damals mitteilte, wurde er von der Strömung über einen Wasserfall gerissen und verschwand dann. Der Schüler war dort gemeinsam mit Jugendlichen am Baden bei einem Wasserfall. Polizeitaucher fanden den 16-Jährigen später tot in der Unterspülung eines Felsens.

Ende Juni 1987 ertranken zwei Touristen, ein 14-jähriger Teenager mit seinem Onkel (30), bei der «Gill» in der Thur bei Henau. Gemäss damaligen Polizeiangaben war der 14-Jährige beim Baden im knietiefen Wasser in die Gegenströmung der Wehr geraten und wurde in den Wasserfall gezogen. Sein Onkel wollte ihn noch retten, doch auch er wurde in die Tiefe gezogen. Beide konnten von Tauchern nur noch tot geborgen werden.

Es werden auch Forderungen laut, die Gemeinde solle handeln. Etwa so, dass die Stelle unzugänglich gemacht wird oder zumindest Warnsignale aufgestellt werden.

Badeverbot bei Brücke ist kein Thema

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, weiss um die tödlichen Unfälle bei Henau. Der aktuelle Unfall sei aber anders gelagert und auch nicht exakt an der gleichen Stelle. Beim betroffenen Wasserfall selbst ist Krüsi kein anderer Unfall bekannt, der in der Vergangenheit tödlich endete.

Die Polizei könnte im betroffenen Bereich ein allgemeines Badeverbot aussprechen. Aktuell sei das aber kein Thema. Man würde aber am Montagabend weiter darüber beraten. « E s kommt etwa eine vorübergehende Sperrung infrage , wenn die beiden Personen bis Montagabend nicht gefunden werden », so Krüsi .