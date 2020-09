25 Minuten von «Switzerländers» stehen bereits. Auf einer Terrasse in Malibu, mit Meerblick, hat Regisseur Michael Steiner dem Produzenten Stephan Anspichler auf seinem Laptop den ersten Rohschnitt gezeigt.

Die Macher sind auf Kurs – und haben nun die Gewissheit, dass aus dem Experiment, dass sie gemeinsam mit 20 Minuten im Sommer starteten, ein Kinostoff werden kann. «Wie Menschen in allen Regionen der Schweiz zu allen Tages- und Nachtzeiten gefilmt haben, um ein authentisches, persönliches Abbild des Landes zu schaffen, ist phänomenal», sagt Produzent Anspichler. «Die Bilderwelten sind gigantisch.»

Die Vision hinter dem Projekt: einen «ungeschönten» Blick hinter die Kulissen eines ganz normalen Tages in der Schweiz zu werfen. Dazu montiert Erfolgsregisseur Steiner zusammen mit seinem Team aus Tausenden von eingesendeten Handy-Filmchen einen Dok-Film in Kinoformat.

Die grösste Herausforderung für Regisseur Steiner ist bei «Switzerländers», aus den Tausenden von eingesendeten Clips einen Film zu erschaffen, der «unterhält und berührt». Material sei genug da, es gebe Szenen, die emotional aufwühlen würden, andere seien visuell stark, so Steiner.

Von den Einsendungen schaffen es natürlich nicht alle Videos in den fertigen Film. Rund drei Prozent dürften letztlich zu sehen sein. «Wir versuchen, so viele Beiträge wie möglich zu berücksichtigen, aber nicht alles passt in den Film», sagt Steiner.