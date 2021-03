Die Blockade des Suez-Kanals, die in der Wirtschaft zunehmend Befürchtungen vor Lieferengpässen schürt, dauert unverändert an. Für den Welthandel bedeutet der Vorfall mit der « Ever Given » Einbussen von 6 bis 10 Milliarden Dollar pro Woche. Täglich bemühen sich Schlepper und Bagger weiter, den Containerriesen wieder flott zu bekommen - eine Heldentat, die in der Internetgemeinde nicht unerkannt bleibt. Die Bemühungen der Helfer sind gefundenes Fressen für Meme-Liebhaber.