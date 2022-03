Geflüchtete Studentin erzählt – «Die Bomben schlugen ein. Meine Mutter sagte: ‹Der Krieg hat begonnen›»

Bis vor wenigen Wochen studierte Yelyzaveta Tarakanova (21) an der Nationalen Kunstakademie in der Ukraine. Dann brach der Krieg aus. Sie ist eine von 30 Studentinnen, die die HSLU nach Luzern geholt hat. Hier erzählt sie von ihrer Flucht und der Familie daheim.

1 / 7 Yelyzaveta Tarakanova (21) ist im März 2022 aus der Ukrainischen Stadt Lwiw in die Schweiz geflüchtet. 20min/Nathan Keusch Seitdem studiert sie an der Hochschule Luzern. 20min/Nathan Keusch Lwiw (Lemberg) befindet sich im Westen der Ukraine rund 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Konstantin Brizhnichenko CC BY-SA 4.0

In der sicheren Schweiz angekommen, muss sie sich um ihre Familie und Verwandten sorgen. Schlafen könne sie nur wenig. Und wenn sie schlafe, träume sie von Bomben und Krieg.

Die 21-Jährige hofft, dass bald alles vorbei ist und sie zurück in ihre Heimat gehen kann.

Yelyzaveta Tarakanova studiert Camera Arts an der Hochschule Luzern. Seit zwei Wochen. Zuvor war die 21-Jährige an der Nationalen Kunstakademie in der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). «Am 24. Februar wurde ich früh von den Sirenen geweckt», erzählt Yelyzaveta. «Bei meiner Familie schlugen die Bomben in der Nähe ein. Meine Mutter sagte am Telefon: ‹Der Krieg hat begonnen.›»

Yelyzavetas Familie wohnt in Dnipro, einer Millionenstadt im Grenzgebiet zu den seit acht Jahren umkämpften Regionen Donezk und Luhansk. Eigentlich wollte die Studentin nach Kriegsbeginn zu ihren Angehörigen zurück. «Meine Eltern haben mir aber gesagt, ich soll das Land verlassen und nicht daran denken, welche schlimmen Dinge passieren könnten.»

Zwischen Partys und brutaler Realität in der Heimat

Keine Woche nach Kriegsbeginn hatte Yelyzaveta schon mehrere Nächte auf dem harten Boden eines Luftschutzkellers verbracht, die Fenster abgeklebt, damit die Scherben bei einer Detonation nicht zu tödlichen Projektilen werden, und ihr nötigstes Gepäck immer griffbereit. Am 2. März konnte sie dann über die 60 Kilometer entfernte polnische Grenze flüchten, um in Warschau weiterzustudieren. In der polnischen Hauptstadt blieb die junge Ukrainerin dann aber doch nur vier Tage. Zusammen mit 16 weiteren Studentinnen stieg sie in mehrere Busse Richtung Schweiz und erreichte ihr Ziel nach 20 Stunden Fahrt.

Jetzt wohnt Yelyzaveta in einem Studentenheim in Luzern. Empfangen wurde sie von ihren Mitbewohnern mit einem Banner, auf dem «ласкаво просимо», zu Deutsch «Herzlich willkommen», stand. «Die Menschen hier sind sehr freundlich und ich habe schnell Freunde an der Hochschule Luzern gefunden.» Ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner würden all ihre Fragen beantworten und sie werde zu Partys eingeladen.

«Wir telefonieren dreimal am Tag»

Während Yelyzaveta in der sicheren Schweiz ist, befinden sich ihre Eltern und ihre jüngere Schwester noch immer in Dnipro. «Mein Vater darf das Land nicht verlassen, weil er im wehrfähigen Alter ist.» Deshalb sind ihre Mutter und ihre Schwester ebenfalls geblieben. «Wir telefonieren dreimal am Tag. Im Moment geht es ihnen gut.» Die Angst um ihre Familie sei aber allgegenwärtig. «Ich hoffe, meine Schwester kann bald mit dem Studium in der Ukraine anfangen.»

Nothilfe für Menschen in der Ukraine

«Manchmal geht es mir ganz okay», sagt die Ukrainerin. Jedoch habe sie Mühe, Schlaf zu finden. Und wenn sie dann schlafe, träume sie von Bomben und Krieg. «Es ist sehr hart für uns. Der Krieg ist echt.» Bekannte aus Charkiw hätten den Tod und die Zerstörung hautnah miterlebt, der Vater einer Freundin sei an der Front und dürfe sich nicht bei der Familie melden. Auch auf der Krim hat die 21-Jährige Verwandte. «Zu denen habe ich aber keinen Kontakt.» Denn diese seien prorussisch eingestellt. «Es ist schlicht unfassbar, dass ein Teil der Menschen Putins Propaganda glaubt», sagt Yelyzaveta.

Hoffnung auf baldige Heimkehr

«Ich weiss nicht, wie es kommen wird», sagt Yelyzaveta nachdenklich. «Momentan bin ich dankbar, hier eine gute Ausbildung zu geniessen.» Sie hofft, bald in eine friedliche Ukraine zurückzukehren und wieder mit ihrer Familie vereint zu sein, die sie seit Weihnachten nicht mehr gesehen hat. «Wenn alles vorbei ist, trinken wir hoffentlich gemeinsam Wein am Strand», sagt sie und lächelt.

* Das Gespräch wurde auf Englisch geführt.