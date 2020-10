Bernerin verliert Cousin in Berg-Karabach«Die Bombenattacke überlebte er noch, dann wurde er erschossen»

Bernerin verliert Cousin in Berg-Karabach :

Die 19-jährige Bernerin Manush D. denkt viel an ihren kürzlich verstorbenen Cousin und reflektiert die Kriegssituation in ihrem Heimatland. Sie wünscht sich, dass der Krieg so schnell wie möglich endet. Dafür brauche es jetzt Vernunft und Akzeptanz – von beiden Seiten.

Darum gehts Zwischen den Nachbarländern Armenien und Aserbeidschan ist erneut der Krieg um das Berg-Karabach-Gebiet ausgebrochen.

Die 19-jährige Manush D. aus dem Kanton Bern hat ihren armenischen Cousin Narek D. im Krieg verloren.

Er wurde von einer Bombe getroffen und anschliessend erschossen.

Manush erzählt von der schwierigen Lage vor Ort, den falschen Hoffnungen und ihren Forderungen.

Die erste Bombe fiel am 27. September. Sie signalisierte nicht nur einen erneuten Kriegsausbruch zwischen Armenien und Aserbeidschan (siehe Box), sondern bedeutete auch den Tod für viele Soldaten. So auch für den 19-jährigen Armenier Narek D., der dabei war, seinen obligatorischen, zweijährigen Militärdienst in Armenien zu absolvieren. «Im Dezember wäre er fertig geworden», erzählt Manush D. Sie ist die Cousine des gefallenen Armeniers und lebt im Kanton Bern.

Nach Ende seines Militärdienstes hätte Narek für eine Weile in die Schweiz ziehen wollen: «Er wollte eine neue Welt kennen lernen und sich ein schönes Leben aufbauen», so Manush. Ihren Vater plagen nun Schuldgefühle, weil er Narek nicht schon früher in die Schweiz geholt hat. «Dann wäre er jetzt noch am Leben.»

«Die drei Freunde starben am selben Ort»

Narek wurde als Sicherheitssoldat an die armenische Grenze gestellt. Dorthin, wo später die Bombe fiel. «Die Bombenattacke hatte er vorerst überlebt», weiss Manush. Er sei zwar schwer verletzt worden, doch seine beiden Kollegen hätten ihn noch retten wollen. «Doch als die gegnerischen Soldaten sahen, dass sie noch am Leben waren, haben sie sie erschossen. Die drei Freunde starben gemeinsam, alle am selben Platz», erzählt Manush unter Tränen.

Bis anhin sind bereits Hunderte Personen im Berg-Karabach-Konflikt gestorben. «Von meinem Jahrgang gibt es dort niemanden mehr», so die 19-Jährige. Es seien viele junge Männer in den Krieg geschickt worden – auf beiden Seiten. Die Verluste sind hoch. Die russische Regierung hatte die verfeindeten Nachbarn in der Nacht zum Samstag zu einer Waffenruhe verpflichtet, doch daran hat sich keiner gehalten.

Acht Tage Hoffnung

«Nach dem Kriegsausbruch wussten wir lange nicht, ob Narek noch am Leben ist», erzählt Manush weiter. Ein Anruf beim armenischen Militärdienst lieferte eine Antwort – und ein Missverständnis: «Sie sagten uns, er sei unterwegs. Wir dachten, dass er unterwegs in ein Spital sei, doch sie meinten eigentlich, dass er mit dem Leichentransport unterwegs ist.»

Acht Tage lang gingen die Angehörigen davon aus, dass Narek noch am Leben ist. Doch dann bekam sein Vater einen unerwarteten Anruf: «Sie erzählten ihm, es seien hundert Leichen aufgetaucht und dass sein Sohn vermutlich auch darunter sei. Er müsse kommen und die Leiche identifizieren.»

Auf der Fahrt ins Leichenhaus seien Nareks Eltern immer noch voller Hoffnung gewesen, so Manush. «Sie rechnetet nicht damit, dass ihr Sohn seit Tagen tot gewesen sein könnte.» Erst als sie vor der Leiche standen, wussten sie Bescheid. «Das Gesicht von Narek sei verkohlt und seine Haut voller Verbrennungen gewesen. Doch seine Eltern erkannten ihn an seinem grossen Tattoo auf der Brust.» Nareks Mutter sei völlig schockiert gewesen und habe gesagt: «Der, der hier liegt, ist nicht mein Sohn.»

«Ich hoffe noch immer»

Manush selbst hat die schlechten Nachrichten noch am selben Tag erfahren. «Das Weinen meines Vaters riss mich aus dem Schlaf», erzählt sie. Als er ihr daraufhin mitteilte, was Narek zugestossen war, sei für sie eine Welt zusammengebrochen. «Er war wie ein Bruder für mich.»

Manushs Vater ist noch am selben Tag nach Armenien gereist. «Er wusste, dass die Reise extrem riskant ist, doch es war ihm völlig egal. Er wollte für seinen Bruder da sein.» Vor Ort sei nichts mehr wie früher gewesen, habe ihr Vater berichtet. «Es herrscht Krieg. Man sieht es an den zerstörten Gebäuden und in den Gesichtern der Leute.»

Hass den Herrschern

Vor Ort herrscht Chaos – auf beiden Seiten. «Mir tun nicht nur die Armenier leid, sondern alle Beteiligten. Es sind Söhne, die dort sterben – Söhne von Eltern. Es geht nicht um die Herkunft, es geht um die Menschen und ihre zerstörten Familien», findet Manush. Ihr Hass gelte deswegen vor allem den Präsidenten und Herrschern, die den Krieg führten, ohne selbst mitzukämpfen. «Die Präsidenten verlieren keine Familienmitglieder.»

Krieg könnte noch Jahre dauern

Ihr gehe es nicht darum, dass Armenien den Krieg gewinne – «sondern darum, dass er so schnell wie möglich aufhört». Dieses Ziel hat auch Russland, das versucht, als Vermittler zu agieren – erfolglos. «Ich befürchte, dass der Krieg so lange andauern wird, bis es einen klaren Sieger gibt», so Manush. Dies könne Jahre dauern.

«Es braucht jetzt Vernunft und Akzeptanz von beiden Seiten – sonst wird dieser Krieg nie enden», sagt Manush. Sie hoffe zudem, dass der Berg-Karabach-Konflikt nicht länger unsichtbar bleibt, sondern von den Menschen und den anderen Ländern wahrgenommen wird. «Dass Trump Corona hatte, wissen mehr Leute, als dass in dieser Sekunde unsere Leute im Krieg krepieren.» Das müsse sich ändern. Allen Familien, die jemanden im Krieg verloren haben, wünscht sie viel Durchhaltevermögen und Kraft. «Manchmal muss man vergessen, was hätte sein können, und stattdessen zu schätzen wissen, was man noch hat.»