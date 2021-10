Basel – «Die Briefe sind meine letzte Chance, in Frieden zu gehen»

Auf der Festplatte sei das Vermächtnis an ihre Kinder, so die Mutter von dreijährigen Zwillingen. Sie habe darauf Briefe an ihre Kinder gespeichert, in denen sie ihre Vision der Zukunft, das Zusammenleben, Werte wie Respekt und andere persönliche Dinge festgehalten hat «Diese Briefe sind die letzte Chance für mich, in Frieden zu gehen.»

In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an die Facebook-Community, in der Hoffnung, dass so das Gerät wieder auftauchen würde. Sie habe nicht die Kraft und Zeit, diese Briefe noch einmal zu schreiben. Auch eine Prämie stellte sie in Aussicht. Ihr auf Englisch verfasster Post wurde in der Folge übersetzt und vielfach geteilt. Hinzu kamen viele aufmunternde Kommentare von Menschen, die an ihrem Schicksal Anteil nahmen.