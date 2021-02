«Wer hat dieses Massaker in meiner Nachbarschaft angerichtet», fragte die Twitter-Userin, die dieses Bild eines Unfalls an der Hafenstrasse veröffentlichte.

«Wer bringt Passanten für ein bisschen Driften in einer Kurve in Gefahr?», fragt eine Twitter-Userin aus Basel, nachdem sie die Spuren eines Unfalls im Basler Hafenareal sah. Ein Auto kam in der engen Rechtskurve auf der Uferstrasse an der Wiesemündung von der Fahrbahn ab und krachte in einen Laternenmast, mähte einen Müllkübel um und landete nur knapp nicht im Wasser. Auf Twitter veröffentlichte die Anwohnerin das «Massaker in ihrer Nachbarschaft».