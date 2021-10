Gestapelte Container : Die Briten sorgen sich wegen Hafen-Chaos um ihre Weihnachtsgeschenke

Weil unter anderem wegen Mangel an LKW-Fahrern grosse Rückstaus im Containerverkehr herrschen, müssen Schiffe oft tagelang warten. Das könnte auch das Weihnachtsgeschäft tangieren.

Spielzeug wie Barbies oder «Elf on the Shelf»-Puppen, elektronische Geräte oder Truthähne und sogar Christbäume: In Grossbritannien kündigt sich für die Weihnachtszeit Knappheit an diversen Artikeln an, die per Schiffsfracht ins Land kommen. Grund sind überlastete Häfen, in denen wegen des anhaltenden Mangels an Lastwagenfahrern grosse Rückstaus von Containern herrschen, die nicht zeitgerecht abgeholt werden können.