Australischer Journalist: Wikileaks-Gründer Assange wird definitiv an die USA ausgeliefert

Dem Wikileaksgründer drohen in den USA bis zu 175 Jahren Haft.

Nun ist es definitiv: Die britische Regierung bestätigt die Auslieferung von Julian Assange an die USA. Bereits im April hat ein britisches Gericht der Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen Spionagevorwürfen an die USA offiziell zugestimmt. In den USA drohen dem Wikileaks-Gründer bis zu 175 Jahren Haft.