Aktualisiert 07.05.2020 14:08

Jugendgewalt in Zürich steigt

«Die Brutalität hat merklich zugenommen»

Die Jugendkriminalität im Kanton Zürich steigt, insbesondere die Gewaltdelikte. Die Oberjugendanwaltschaft spricht von einer problematischen Entwicklung und gibt fünf Beispiele.

von Thomas Mathis

2019 hat die Jugendkriminalität erneut zugenommen ‒ um fünf Prozent. Insgesamt 5027 Jugendliche wurden verzeigt, davon ist knapp ein Drittel ausländischer Herkunft. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) «Die Brutalität hat merklich zugenommen», sagt Marcel Riesen-Kupper, leitender Oberjugendanwalt. (KEYSTONE/Steffen Schmidt) Eine genauere Analyse der Fälle zeigt: Es kommt immer häufiger in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr zu Gewaltdelikten

Darum gehts Die Jugendgewalt in Zürich steigt weiter an, wie die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Oberjugendanwaltschaft zeigen.

Markant zugenommen haben Gruppendelikte.

Bei jedem fünften Fall spielt Alkohol nachweislich eine Rolle.

Von einer problematischen Entwicklung spricht man bei der Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich. 2019 hat die Jugendkriminalität erneut zugenommen ‒ um fünf Prozent. Insgesamt 5027 Jugendliche wurden verzeigt, davon ist knapp ein Drittel ausländischer Herkunft. Einen deutlichen Anstieg gab es insbesondere bei den Gewaltdelikten. Diese haben 2019 um über einen Drittel auf 857 Jugendliche zugenommen. Das ist der vierte Anstieg in Folge, wie die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zeigen. «Die Brutalität hat merklich zugenommen», sagt Marcel Riesen-Kupper, leitender Oberjugendanwalt. Es erinnere ihn an die Jugendgewaltwelle vor etwas mehr als zehn Jahren.

Eine genauere Analyse der Fälle zeigt: Es kommt immer häufiger in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr zu Gewaltdelikten. Der Anteil ist auf über einen Viertel angestiegen. Markant zugenommen haben auch die Gewaltdelikte, die in Gruppen ausgeübt werden. «Vor allem ältere Täter agieren in der Nacht in Gruppen», so Riesen-Kupper. Jüngere Jugendliche seien eher Einzeltäter. Und noch etwas zeigt sich: «Bei jedem fünften Gewaltdelikt spielt Alkohol nachweislich eine Rolle.» Die Dunkelziffer dürfte hoch sein.

Die Entwicklung bei den Gewaltdelikten zeigt sich auch bei den Strafen. 2019 wurden mehr Freiheitsentzüge und mehr persönliche Leistungen ausgesprochen. Doch wie kommt es überhaupt zu einem Gewaltdelikt? An einem Mediengespräch gibt die Oberjugendanwaltschaft anhand von fünf Beispielen einen Einblick

Alkohol

Ein 16-jähriger Lehrling trinkt an einem Abend viel Alkohol. Bis zur Tat hat der nicht vorbestrafte Jugendliche fünf Liter Bier intus. Dann kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Er schlägt mit der Faust ins Gesicht eines anderen Jugendlichen. «Der junge Mann machte bei der Einvernahme einen hochanständigen Eindruck, man hätte ihm eine solche Tat nicht zugetraut», sagt Patrik Killer, leitender Jugendanwalt Zürich-Stadt. Der Jugendliche wird zu einem bedingten Freiheitsentzug verurteilt und muss Schadenersatz zahlen.

Von Online zu offline

Mitten in der Nacht erhält ein 16-Jähriger von einem Kollegen die Nachricht, dass er ein Problem mit zwei Erwachsenen habe. Sofort eilt der 16-Jährige an Ort und Stelle. Doch er schätzt die Situation falsch ein und schlägt einem der Erwachsenen mit der Faust ins Gesicht. Das sei ein neuer Trend, wie Killer sagt. «Durch die ständige Erreichbarkeit können innert kürzester Zeit ganze Gruppen mobilisiert werden.» Ein weiteres Problem sind Konflikte, die aus dem digitalen Raum in die reale Welt überschwappen. «Man will sich treffen, um einen Streit vor Ort auszudiskutieren. Dann eskaliert die Situation.»

Perspektivenlosigkeit

Erfolglos hat der 17-Jährige eine Lehrstelle gesucht. Er macht das zehnte Schuljahr, dann ein Praktikum, hat keine Aussicht. Eine Tagesstruktur fehlt. Dann kommt es zu zwei Gewaltdelikten. Er schlägt einen Erwachsenen, der ihn zurechtgewiesen hatte, so fest ins Gesicht, dass dieser zu Boden geht. Die zweite Tat verübt er in einer Gruppe. Diese greift einen Jugendlichen an und verletzt ihn. «Es zeigt, wie die Anhäufung von Misserfolgen zu Frust führen kann. Die Jugendlichen suchen dann Bestätigung im kriminellen Bereich», sagt Sozialarbeiterin Barbara Füllemann.

Vorbelastung

Ein 16-jähriger Flüchtling ist vor zwei Jahren mit seinem Vater traumatisiert in die Schweiz geflohen. Seine Mutter musste er im Heimatland zurücklassen. Er fühlt sich orientierungslos und gerät in ein kriminelles Milieu. So kommt es zu mehreren Gewaltdelikten, darunter ein Raub. Er schlägt ebenfalls zu, als sich auf Drängen einer Kollegin mehrere Jugendliche versammeln, einen Jugendlichen verprügeln und das filmen. Zusätzlich zur offenen Unterbringung wird ein Freiheitsentzug angeordnet. «Auffällig ist, dass es vermehrt an der Fähigkeit für Empathie fehlt», so Riesen-Kupper.

Rückfall