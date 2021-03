Nach zwölfter Pleite in Serie : Die Buffalo Sabres trennen sich vom Schweizer Trainer Ralph Krueger

Die Buffalo Sabres sind das schlechteste Team in der NHL. Auch aus diesem Grund zog es wohl die Reissleine: Trainer Ralph Krueger wurde entlassen.

Der ehemalige langjährige Schweizer Nationalcoach Ralph Krueger ist seinen Job als Cheftrainer der Buffalo Sabres los. Das Aus für den 61-Jährigen teilte das mit Abstand schwächste Team der nordamerikanischen Profiliga NHL am Mittwoch als Folge des 2:3 gegen die New Jersey Devils und der zwölften Niederlage in Serie mit.

Krueger hatte den Posten im Mai 2019 übernommen. Der in Kanada geborene Krueger war von 2012 bis 2013 auch NHL-Chefcoach bei den Edmonton Oilers. Als Aktiver spielte und arbeitete er in Deutschland für Düsseldorf, Schwenningen, Riessersee, Iserlohn, Krefeld und Duisburg. Krueger bestritt 45 Länderspiele für Deutschland. 1998 wurde er Nationaltrainer der Schweiz und blieb es bis 2010.

Er führte die Nati gleich im ersten Turnier, an der Heim-WM 1998, auf den hervorragenden vierten Rang. In der Zwischenrunde konnte die Schweiz den grossen Favoriten Russland 4:2 besiegen und schaffte so den Sprung in den Halbfinal. Dort bedeutete Schweden Endstation und auch der kleine Final um Platz 3 ging gegen Tschechien deutlich 0:4 verloren. Dieser vierte Rang blieb letztlich das beste WM-Resultat unter Kruegers Ägide.