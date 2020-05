Am 16. Mai gehts los

Der Bundesliga-Start wird verschoben – um einen Tag

Die Saison wird an dem Punkt fortgesetzt, wo sie Mitte März unterbrochen wurde. Der Profifussball spielt jedoch auf Bewährung und muss strikte Vorgaben beachten.

Bald startet die Bundesliga wieder. So geht es am 16. Mai gleich mit dem brisanten Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 weiter.

Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fussball-Bundesliga wird am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt. Das haben die 36 Profivereine auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fussball Liga am Donnerstag in Frankfurt beschlossen. Die Politik hatte am Mittwoch zugestimmt, dass die seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzte Saison in beiden Ligen mit Spielen ohne Publikum zu Ende gespielt werden kann.