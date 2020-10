Masken-Fehler«Die Bundespräsidentin müsste sich danach die Hände desinfizieren»

Dabei zogen sie ihre Masken aus. Was dann passierte, ist laut einem Experten für Spitalhygiene noch verbesserungswürdig.

Am Sonntag verkündeten Alain Berset und Simonetta Sommaruga die erweiterte Maskenpflicht.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset gaben am Sonntag die neuen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bekannt, unter anderem eine nationale Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen. Bei i hrer Ankunft trugen die Magistraten und der Bundesratssprecher Simonazzi denn auch eine Hygienemaske. Kaum waren sie an ihren Rednerplätzen angekommen, zogen sie diese aber aus – und wussten offenbar nicht, wohin damit (siehe Video oben).