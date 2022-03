Zollkontingent erhöht – Die Butter wird knapp – jetzt will die Schweiz 2000 Tonnen zusätzlich importieren

Das inländische Angebot an Butter reicht dafür nicht aus – zu viel Milch wird zu Käse verarbeitet.

«Das inländische Angebot an Butter reicht gemäss Einschätzung der Branche im laufenden Jahr nicht aus, um die Nachfrage zu decken», gibt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Montag bekannt. Weiterhin werde ein Grossteil der Schweizer Milch zu Käse verarbeitet, sodass zu wenig Milch für die Butterproduktion verfügbar sei. Die Branchenorganisation Milch rechne deshalb damit, dass die inländische Butter im Herbst 2022 knapp wird.

Bereits am 8. Februar stellte sie deshalb das entsprechende Gesuch für die weitere Erhöhung des Kontingents. Diese zweite Importfreigabe in diesem Jahr soll jetzt erfolgen, sodass der Handel und die Verarbeitungsbetriebe die Importbutter kontinuierlich absetzen können, so das BLW. Mit der Importfreigabe sollte der Bedarf bis Jahresende gedeckt sein.