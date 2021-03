Um genau auf den Gegner zielen zu können, braucht es eine Maus und eine Tastatur. Das Gegenteil wollen heute die Spieler von der SND Weekly Challenge beweisen. Sie spielen nämlich «Call of Duty: Black Ops Cold War» mit dem Controller. Während PC-Spieler, die es gewohnt sind, mit der Maus zu spielen, wahrscheinlich Krämpfe in den Fingern bekommen würden, zeigt die «CoD»-Szene heute, dass es auch ohne Maus geht.



Während des ganzen März haben sich die E-Sportler auf den Plattformen PC, Xbox und PS4 mit ihren Controller-Skills qualifizieren können. Jetzt findet das Finale auf Gameturnier.ch statt, das live auf unserem 20-Minuten-Twich-Kanal übertragen wird. Gameturnier.ch ist die grösste Turnierplattform für E-Sport auf der Konsole und veranstaltet fast täglich Turniere.



Im Modus Search and Destroy bekämpfen sich die Teams und probieren, eine Bombe zu legen oder dies zu verhindern. Einfacher gesagt als getan, denn mit den unzähligen Waffen und verschiedenen Maps kann die richtige Strategie spielentscheidend sein. Die Sieger bekommen 800 Schweizer Franken Preisgeld und können sich zum Besten zählen, was die «CoD»-Szene in der Schweiz zu bieten hat.