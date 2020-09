Camping-Ferien sind in der Pandemie so gefragt wie noch nie. TCS Camping meldet für den Hochsommer 2020 einen Rekord von 606’000 Logiernächten – 13 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019.

Insbesondere die Juni-Zahlen seien aussergewöhnlich hoch. Normalerweise wird laut dem Touringclub mehrheitlich an Wochenenden mit gutem Wetter gebucht – dieses Jahr seien Juni-Wochenenden generell ausgebucht und die Auslastung auch unter der Woche höher gewesen. «Als die Camping-Plätze am 6. Juni ihre Türen öffnen durften, gab es kein Halten mehr», heisst es in einer Mitteilung. Insgesamt waren es 112’493 Logiernächte, 20 Prozent mehr als im Juni 2019.