20 Minuten erreichte die Witwe Filomena Mirabelli per Whatsapp-Videochat in Pagliarelle.

Es ist der 22. September 2010: Die Vortriebsarbeiten im Basistunnel des Monte Ceneri laufen auf Hochtouren. Ein spanischer Bergarbeiter und sein italienischer Kollege bedienen kurz nach zwei Uhr morgens in einer geschützten Kabine eine Bohrmaschine. In der Nähe ist Pietro Mirabelli, Mitarbeiter eines italienischen Baukonzerns, mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. Dann passiert das Drama: Ein Arm der Bohrmaschine zieht sich zurück und touchiert dabei die Tunneldecke. Aus rund acht Meter Höhe löst sich ein 1,5 Meter langer, rund 400 Kilo schwerer Felsblock und fällt auf Mirabelli.

Für den 54-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. In den frühen Morgenstunden stirbt der Mineur aus dem kalabrischen Pagliarelle im Spital an schwersten inneren Verletzungen. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Söhne. Über die Landesgrenze hinaus sorgt der Todesfall für tiefe Betroffenheit.

«Sie ernten die Lorbeeren der toten Arbeiter»

Zehn Jahre später, am 4. September, wird der Ceneri-Basistunnel, die letzte Etappe der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat), feierlich eröffnet. Pietro Mirabellis Witwe, Filomena Mirabelli, ist alles andere als zum Feiern zumute, wie sie in einem Whatsapp-Call mit 20 Minuten sagt (siehe Video). Von der Neat-Bauherrin, der SBB-Tochter Alptransit Gotthard AG (ATG), fühlt sie sich im Stich gelassen.

«Die Einweihung des Tunnels löst bei mir sehr viel Bitterkeit und Wut aus», sagt die 59-Jährige aus Pagliarelle. Es sei nicht in Ordnung, einen Tunnel einzuweihen und die Lorbeeren zu ernten, ohne an die Arbeiter zu erinnern, die darin umkamen. «Und ohne für Gerechtigkeit zu sorgen.»

«Tragödie ist immer noch präsent»

An den Feierlichkeiten werde sie auf keinen Fall teilnehmen. «Was soll ich dort feiern?» Nach zehn Jahren erinnere nur eine simple Tafel an Pietro Mirabelli. Fest steht für die Witwe auch, dass sie nie durch den Tunnel fahren werde. Ihrer Familie gehe es nicht gut. Die Tragödie sei immer noch sehr präsent. «Für Pietro gab es keine Gerechtigkeit.» Die ersten Untersuchungen der Staatsanwaltschaft führten das tödliche Unglück auf ein Selbstverschulden des kalabrischen Bergarbeiters zurück. Die Familie zog den Fall weiter. Der jahrelange Kampf endete schliesslich mit einem Freispruch der Beschuldigten (siehe Box unten).

Besonders bitter für die Familie ist, dass sich Pietro Mirabelli, unter anderem als Präsident der Gewerkschaft der Mineure in Pagliarelle, zeit seines Lebens für die Sicherheit am Arbeitsplatz der Mineure einsetzte. «Er schützte die Arbeiter», sagt die Witwe. Die Arbeiter seien auf Kontrollen angewiesen. «Kontrollen müssen die Arbeiter schützen. Das war bei Pietro aber nicht der Fall.»

Entschädigung gefordert

In einem Brief, der 20 Minuten vorliegt, schlägt die Familie die Einladung zur Einweihungsfeier der Alptransit Gotthard AG aus. «Unsere Familie hat stark gelitten. Der Verlust von Pietro hat unsere Herzen auf grausame Weise zerrissen. Er fehlt uns jeden Tag», schreibt sie.

Alptransit zeigt Verständnis

Die ATG sei nicht der Arbeitgeber des verunfallten Mineurs gewesen, so Zgraggen. «Die ATG hatte deshalb auch keinen Einblick in die Untersuchungsergebnisse der Staatsanwaltschaft und war selbst nicht in die Gerichtsverfahren involviert.» Das Schweizer Bundesgericht habe den Fall abschliessend beurteilt und alle Angeklagten freigesprochen. Zu privat geltend gemachten Entschädigungsforderungen äussere sich die ATG nicht öffentlich. «Die ATG wird das Schreiben der Familie in den nächsten Tagen beantworten.»