Noch liegt in weiten Teilen des Mittellandes Schnee, die Temperaturen sind tief. Doch die Chance auf weisse Weihnachten ist auch dieses Jahr gering, wie Klaus Marquardt von Meteonews klarstellt. «Es sieht aus heutiger Sicht überhaupt nicht nach weissen Weihnachten aus», so Marquardt.

«Zwar liegt vielerorts viel Schnee, doch in den nächsten Tagen wird das Wetter wieder milder. Die Nullgradgrenze steigt, und man muss mit Regen rechnen. In der Nacht ist es zwar meist wieder kälter, aber am Tag ist mit wärmeren Temperaturen zu rechnen.»

Der Schnee wird also wahrscheinlich in den nächsten Tagen wegschmelzen. Schneit es denn bis Weihnachten noch einmal? «Die Chance auf einen Last-Minute-Shot besteht natürlich immer. Aber ich muss die Hoffnung dämpfen. Es ist sehr unwahrscheinlich», so Marquardt. «Die Vorstellung, dass die Landschaft an Weihnachten weiss sein soll, ist eine Vorstellung, die viele noch aus ihrer Kindheit haben. Heute ist aber im Flachland die grüne Weihnacht die Regel.»