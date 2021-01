In diesem Steinbruch soll illegal Abfall deponiert worden sein.

Durch mysteriöse Forellensterben wurde man auf die illegale Verschmutzung eines Steinbruchs am Blausee aufmerksam.

In der Steingrube oberhalb des Blausees im Berner Kandertal wurde jahrelang illegal Abfall entsorgt – darunter auch verschmutzter Bahnschotter. Das hatte die «Redaktion Tamedia» im Juli 2020 bekannt gemacht. Nun zeigen neue Recherchen, dass auch verschmutztes Material aus Zürich dort landete statt in einer offiziellen Deponie. Laut dem Artikel gelangten so hunderte Tonnen Pressschlamm ins Berner Oberland. Im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft steht eine Berner Transportfirma.