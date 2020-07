Verdächtiger im Fall Maddie

«Die Chancen, dass Brückner bald freikommt, stehen bei null»

Der Anwalt von Christian Brückner will am Donnerstag vor dem Europäischen Gerichtshof einen Formfehler geltend machen.

Die damals 4-jährige Maddie McCann verschwand 2007 aus einer Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal. Britische, belgische und portugiesische Medien berichten, dass der Hauptverdächtige im Fall Maddie, der 43-jährige Christian Brückner, in den kommenden Tagen auf freien Fuss kommen könnte. Er sitzt derzeit wegen Drogendelikten im deutschen Kiel in Haft. Sein Anwalt will heute, Donnerstag, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Formfehler beim Verfahren um Brückners Auslieferung nach Deutschland geltend machen.