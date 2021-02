Das Mindestgebot liegt bei 80’000 Franken. So viel verlangt ein Baselbieter für das Kennzeichen BL 46. Noch bis am 21. Februar um 20 Uhr können auf der Auktionsplattform des Kantons Baselland Gebote abgegeben werden. Am Montag war aber noch niemand bereit, so viel für das Kennzeichen zu bezahlen.