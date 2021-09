20 Minuten Showcase im Zürcher Kosmos - Die Chartstürmer Joya Marleen und Nickless reissen das Kino ab

Nach zwei Jahren Coco-Zwangspause hat 20 Minuten am Mittwochabend endlich wieder einen Event für die Community auf die Beine gestellt.

Darum gehts Am Mittwochabend stieg das 20 Minuten Showcase mit Joya Marleen und Nickless im Zürcher Kosmos.

Das, äh, wars eigentlich tatsächlich schon mit der Zusammenfassung.

Klick dich durch die Fotos, ja?

Rund 100 20-Minuten-Lesende kamen am Mittwochabend in den Genuss eines exklusiven 20 Minuten Showcase im Kino 1 des Kosmos an der Zürcher Langstrasse.

«Wie cool ist es bitteschön, in einem Kinosaal zu spielen?», fragt Joya Marleen, der erste Act des Abends, begeistert. Die 18-Jährige St. Gallerin war kurz vorher noch in der Schule, wo sie gerade Regie bei einem Musical führt. Die Premiere ist am Donnerstag, aber: «Ich kann gar nicht dabei sein.» Die «Nightmare»-Chartstürmerin spielt dann nämlich im Berner Bierhübeli.

Zu «Popcorn» gabs Popcorn

Und am Freitag nächste Woche im Zürcher Papiersaal ‒ zusammen mit Nickless, dem zweiten Showcase-Act. Der 25-Jährige kam «perfekt aufgewärmt» an die Show, schliesslich ist er gerade im Zivildienst und hat «vorhin mit 50 Kids Fussball gespielt».

Auf der Setlist stand unter anderem seine neue Single «Popcorn»: «Die haben wir in Zürich noch nie live gespielt ‒ und jetzt machen wir das in einem Kino und ihr esst dazu Popcorn, so geil!» Und der Saal feierte die Premiere mit donnerndem Applaus.

