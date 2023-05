USA: Tom Cruise und Shakira an Formel-1-Rennen

1 / 4 Diese Fotos geben zu Reden: Shakira und Tom Cruise gemeinsam am Formel-1-Grand-Prix in Miami. AFP «Er ist sehr daran interessiert, sie zu daten. Die Chemie stimmt», so eine ungenannte Quelle gegenüber dem Promi-Portal «Page Six». AFP Am Sonntag verbrachten der «Top Gun»-Star und die kolumbianische Sängerin gemeinsam Zeit in der Startaufstellung des Rennens und wurden beim Plaudern in einer privaten Hospitality-Suite gesehen. IMAGO/Motorsport Images

Darum gehts Tom Cruise und Shakira wurden am Formel-1-Grand-Prix in Miami gemeinsam fotografiert.

Laut einem Insider ist Tom Cruise sehr an Shakira interessiert und hat ihr Blumen geschickt.

Diese gab am 4. Januar ihre Trennung vom spanischen Fussballer Piqué bekannt, mit dem sie 12 Jahre lang zusammen gewesen war.

Tom Cruise und Shakira wurden am Wochenende beim Formel-1-Grand-Prix in Miami zusammen fotografiert. «Er ist sehr daran interessiert, sie zu daten. Die Chemie stimmt», so eine ungenannte Quelle gegenüber dem Promi-Portal «Page Six». Tom Cruise (60) ist Single und Shakira (46) trennte sich von ihrem langjährigen Freund Gerard Piqué (36), als sie von seiner Affäre mit seiner jetzigen Freundin Clara Chia Marti erfahren hatte.

«Shakira braucht gerade Zärtlichkeit, und das könnte Tom ihr bieten», so der Insider. Zudem habe Cruise den Vorteil «ein gut aussehender Typ und talentiert zu sein». Der Insider scherzte auch: «Und sie ist nicht grösser als er.» Cruise ist 1,70 m gross, während Shakira 1,57 m misst.

In privater Suite geplaudert

Einer weiteren Insiderin zufolge war Cruise so angetan von der Pop-Diva, dass er ihr Blumen schickte. Am Sonntag verbrachten der «Top Gun»-Star und die kolumbianische Sängerin gemeinsam Zeit in der Startaufstellung des Rennens und wurden beim Plaudern in einer privaten Hospitality-Suite gesehen.

Zuvor kamen bereits Gerüchte auf, Shakira könnte ein Abendessen mit dem Formel-1-Piloten Lewis Hamilton verbracht haben. Ein Video, das in einem beliebten Restaurant in Miami aufgenommen wurde, zeigt die Sängerin, wie sie auf den Tischs Hamiltons zugeht. Dieser lächelt sie offenbar an.

12 Jahre mit Piqué zusammen

Shakira und Piqué waren zwölf Jahre zusammen und haben zwei gemeinsame Kinder, Sasha (8) und Milan (10). «Es war nicht nur für mich schwer, sondern auch für meine Kinder. Unglaublich schwierig», sagte sie im vergangenen September der Zeitschrift «Elle». «Ich kann nur sagen, dass ich alles, was ich hatte, in diese Beziehung und meine Familie gesteckt habe», so Shakira weiter. Shakira lebt jetzt in Miami.

Tom Cruise hat drei Kinder – die 30-jährige Isabella und den 28-jährigen Connor aus seiner Ehe mit Nicole Kidman und die 17-jährige Suri aus der Ehe mit Katie Holmes. Berichten zufolge datete er zuletzt seinen «Mission: Impossible 7»-Co-Star Hayley Atwell. Sie trennten sich im September 2021 und ein letztes Mal im Juni 2022.

