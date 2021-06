Pizza-Margherita, Bacon & Egg und Poulet im Chörbli - «Die Chips schmecken etwas nach Schwefel»

Das ist Zweifel

Die Zweifel Pomy-Chips AG stellt hauptsächlich Snack- und Kartoffelchipsprodukte her. Zweifel ist Marktleader für Chips und Snacks in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 1950 von Hans Meier, einem Cousin von Heinrich Zweifel, gegründet. Bis heute befindet sich Zweifel in Familienbesitz. Die Fabrik steht seit 1970 in Spreitenbach. Im März 2020 wurde Zweifel auf Platz zwei im Image Ranking der Firmen in der Schweiz gewählt.