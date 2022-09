Die Choker-Kette hat die Modewelt erneut im Griff

Modetrends kommen und gehen. Doch selten werden so viele Stücke aus vergangenen Stil-Dekaden hervorgekramt wie jetzt. Neustes Beispiel: Der Choker. Der Name der eng anliegenden Halskette stammt vom englischen Wort für Würgen.

Wie auch Bandana , Gummisandalen & Co., war auch der Choker vor gar nicht allzu langer Zeit bereits auf dem Trendradar. Nämlich um das Jahr 2016, wo Stars wie Kylie Jenner das Piece beinahe täglich trugen. Geht es nach Celebs und Modehäusern, ist der Choker jetzt zurück.

In den 1990ern. So um 2016 herum. Ich habe gar nie damit aufgehört. Schon viiiel früher! Noch gar nie.

Diese Stars machen den Choker gerade modisch

Eine, die immer ganz zuvorderst auf der Trendwelle surft, ist Dua Lipa. In den vergangenen Tagen postet die Sängerin gleich zwei Outfits, in denen der Choker ein prominentes Accessoire ist. Einmal in der Glitzer-Version mit dem aktuell angesagten sichtbaren BH.