Am Montag wurde bekannt, dass Roche mit einer US-Firma ein Medikament gegen Covid-19 entwickelt hat, das in einer Phase-III-Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat. Deutschland hat von derartigen Antikörper-Medikamenten schon 200’000 Dosen bestellt. In der Schweiz laufen die Verhandlungen noch, wie ein Sprecher des BAG am Dienstag sagte.

740'000 abgelaufene PCR-Tests

Unsichere Impf-Plattform

Kein Geld vom Bund für Impfstoffherstellung

Anfang März fragte die Walliser Pharmafirma Lonza beim Bund um staatliche Unterstützungsgelder für die Produktion des Moderna-Impfstoffs an. Gesundheitsminister Alain Berset verwarf diese Idee, weil Lonza kein Vorkaufsrecht auf Impfdosen anbieten konnte. Das BAG entschied, stattdessen mit Moderna zu verhandeln. Verschiedene Politiker forderten daraufhin, dass das BAG sämtliche Möglichkeiten ausreizt, um sich über staatliche Finanzierungen Vorteile in der Impfstoffbeschaffung zu sichern.

Keine Reaktion auf Sputnik-Angebot

Falsche Zahlen

Zu wenig Impfstoff, zu spät bestellt

Zu wenige Masken während der ersten Welle

Im April 2020 wurden Hygienemasken in der Schweiz knapp – auch in Arztpraxen, Pflege- und Altersheimen. Das Gesundheitspersonal musste die vorhandenen Masken sogar länger tragen als empfohlen. Das BAG betonte in den ersten Monaten der Pandemie immer wieder, dass Masken in der breiten Bevölkerung nicht gegen das Coronavirus wirkten. Interne Protokolle, die der «SonntagsZeitung» vorliegen, zeigten allerdings: Die Behörden kommunizierten wohl nur so, weil nicht genügend Masken für alle verfügbar waren.