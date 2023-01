Schweizer Hackerin: «Die CIA als Gegner zu haben, ist schon scary»

Nicht so bei der Luzernerin Maia Arson Crimew. Dass sie mit Bild und Name in der Öffentlichkeit steht, bereut sie aber mittlerweile.

Mit ihrem Namen und Gesicht in der Öffentlichkeit aufzutreten, bezeichnet sie mittlerweile als Fehler. Trotzdem will die anarchistische Hacktivistin weitermachen.

Maia, wie fühlt es sich an, eine solche Sicherheitslücke aufzudecken?

Die Liste selbst wurde noch gar nicht veröffentlicht. Was genau steht dort drauf? Würde die Veröffentlichung jemanden in Gefahr bringen?

Wieso hast du dich damals dazu entschieden, mit Gesicht und deinem richtigen Namen aufzutreten?

2021: Maia ist an einem Quellcode-Leck des Automobilherstellers Nissan beteiligt. Im März hackt eine Gruppe, bei der Maia Mitglied ist, die cloudbasierte Überwachungsfirma Verkada. Dadurch konnten sie auf Live-Bildmaterial und Aufnahmen von über 150’000 Kameras zugreifen. Diese befanden sich etwa in einer Tesla-Fabrik, in einem Gefängnis, einem Spital und privaten Haushalten. Im März wird die Schweizer Hackerin von einem US-Gericht wegen mehrerer Hacks angeklagt. In der zwölfseitigen Anklageschrift wird sie des Computerbetrugs und -Missbrauchs, der elektronischen Kriminalität und des Identitätsdiebstahls beschuldigt. Die Kantonspolizei Luzern führte eine Hausdurchsuchung durch, bei der ihre elektronischen Geräte beschlagnahmt wurden.

Was ist dein Ziel mit deinem «Hacktivismus»?

Am Ende des Tages bin ich Anarchistin und würde mich freuen, würde ich den Hack schaffen, der den Kapitalismus zerstört. Das ist aber ein ziemlich hoch gestecktes Ziel, also fokussiere ich mich darauf, in kleinen Schritten Tatsachen aufzudecken. Meine Spezialitäten liegen hier vor allem im Sicherheitsbereich – also Überwachungen und «Watchlisting». Ausserdem will ich einen Einblick geben, wie einfach «Hacktivismus» eigentlich ist und wie viel man als Einzelperson erreichen kann. Mein Endziel des Anarchismus werde ich aber nicht alleine zustande bringen.