Ronny C. 01.09.2020, 07:24

In D gibt es 500ml Flaschen, welche günstiger sind als die 450ml Flaschen aus der CH mit den extrem kurzen Transportwegen. Sorry, das ist schlicht billiger Betrug am Kunden. Solange der Preis nicht auch um mindestens 10% reduziert wird, werde ich auf die PET-Colas aus der CH verzichten. Ein kleiner CH-Aufpreis mag akzeptabel sein, aber nicht eine so billige Nummer.