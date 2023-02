24 gestohlene Autos in Containern in der Region Basel gefunden

Die Autos in den Containern wiesen Aufbruchspuren auf und stellten sich als Diebesgut heraus.

Bei Kontrollen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) sind in der Region Basel 24 gestohlene Autos in Containern festgestellt worden, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Fahrzeuge wiesen Aufbruchspuren auf und stellten sich nach Fahndungsabfragen als im Ausland gestohlen heraus, wie es weiter heisst.