Lingerie und Unterwäsche aus der Schweiz: Die 6 coolsten Marken

Moya Kala

Damit du auch so lange wie möglich Freude an deiner Unterwäsche hast, sind die Designs von Moya Kala zeitlos. Nebst Slips und BHs gibt es beim Brand auch wunderbar weiche Loungewear aus Cupro. Cupro ist eine biologisch abbaubare Textilfaser, die aus kurzen Baumwollsamenfasern hergestellt wird. Für Männer hat Moya Kala klassische Boxershorts und ein Tanktop im Angebot.

Leonessa Lingerie

Madame Pierre

Hinter Madame Pierre steckt Dessous- und Bikinidesignerin Sabrina Peter. In ihrem Atelier in Rapperswil werden die Stücke von Peter selbst entworfen und produziert. Für ihre Dessous und Bademode werden bei Madame Pierre ausschliesslich Oeko-Tex zertifizierte Stoffe aus Europa benutzt.

Leilani Lingerie

BHs und Lingerie für kleine Oberweiten gibt es bei Leilani Lingerie. Die Marke wurde von Mirjam Christen gegründet, die ihre Leidenschaft für Lingerie während ihres sechsjährigen Aufenthalts in Kalifornien entdeckt hat. Nebst der in der Schweiz designten Petite Collection gibt es bei Leilani Lingerie auch Stücke von internationalen Herstellern, die sich auf kleine Körbchengrössen spezialisiert haben.

Thoughts of September

Nachhaltige Lingerie, die hübsch aussieht und bequem ist: Das ist die Mission von Thoughts of September. Das Label produziert seine Lingerie zu 100 Prozent in der Schweiz. Das Gründerinnenteam stellt die Dessous zum Grossteil sogar selber her. Thoughts of September achtet auf nachhaltige Materialien und so sind viele der Stücke zum Beispiel aus Tencel, das aus Eukalyptus gewonnen wird und darum, im Gegensatz zu Baumwolle, auch weniger Wasser verbraucht.