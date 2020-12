Flieger von Zürich und Genf : Jetzt fliegen die Briten nach Hause

Die Corona-bedingte Rückreise von britischen Touristen hat am Donnerstagmorgen begonnen. Zwei Swiss-Maschinen sind bereits von Zürich in Richtung London-Heathrow abgeflogen.

Am Donnerstagmorgen sind zwei Swiss-Maschinen von Zürich in Richtung London-Heathrow abgeflogen. Damit hat die Rückreise von britischen Touristen in die Heimat begonnen. Der Bund hatte am Mittwoch eine Ausnahmeregelung für den Flugverkehr mit Grossbritannien und Südafrika beschlossen.